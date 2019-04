5.

Renault captur 212 marca, 598 leta 2019, cena od 14.440 evrov 19.611 novih osebnih avtomobilov je bilo po podatkih podjetja Ardi pri nas prvič registriranih v prvih treh mesecih leta, kar je 650 avtomobilov manj kot v primerljivem obdobju lani. To hkrati pomeni, da je padec na letni ravni 3,21-odstoten. 9,6 % je znašal padec prodaje novih osebnih vozil v letošnjem marcu v primerjavi z lanskim. To pomeni, da je bilo v tretjem mesecu leta prodanih 7055 osebnih vozil, lani pa 7804. 149 avtomobilov renault clio so prodali prejšnji mesec, kar je za ta avtomobil zelo nizka številka, s katero se je v marcu uvrstil šele na deveto mesto med najbolj prodajanimi modeli. Tako slabe »uvrstitve« najbolj priljubljenega avtomobila v Sloveniji tako rekoč ne pomnimo, a očitno je na vse skupaj vplivalo tudi to, da so na salonu v Ženevi predstavili naslednjo generacijo. A kljub temu clio po prvi četrtini leta s skupno 921 prodanimi primerki ostaja najbolj prodajan avto pri nas.