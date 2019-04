Ministri šestih zahodnih sil in Japonske danes razpravljajo o tem, kako okrepiti demokracijo v državah v času soočenja s posledicami digitalne revolucije in praks tujega vmešavanja. Francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian je ob začetku srečanja poudaril, da morajo vlade v kibernetskem prostoru ravnati odgovorno.

Na poznejši delovni večerji naj bi se ministri osredotočili na preprečevanje nasilja nad ženskami, vključno z načini preprečevanja spolnega nasilja v času oboroženih spopadov.

Pred sobotnim zaključkom pogovorov imajo na dnevnem redu še razpravo o terorizmu in trgovini z ljudmi v zahodnoafriški regiji Sahel. Tam sicer lokalne sile v boju proti džihadistom podpirajo tudi francoske enote.

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo se srečanja ne udeležuje, pač pa je nanj poslal svojega namestnika Johna Sullivana. Francoski diplomatski viri so ob tem zavrnili namige, da bi šlo za nezainteresiranost ZDA. Spomnili so na četrtkove pogovore med Le Drianom in Pompeom na srečanju Nata v Washingtonu.

Vendar pa imajo ZDA s predsednikom Donaldom Trumpom na čelu povsem drugačne poglede na nekatera ključna vprašanja, kot so podnebne spremembe, razvoj in Iran, kot druge države članice G7 - Nemčija, Velika Britanija, Francija, Japonska, Kanada in Italija.