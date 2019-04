Misija garsonjera

Pravijo, da je vsak sposoben početi kakšno stvar v življenju, težava je le, da so nekateri – hja, kar veliko njih – na napačnih mestih. Da so torej prisiljeni delati nekaj, v čemer ne blestijo. So na primer ministri. Bog ne daj, da bi trdili, da niso sposobni biti ministri, morda jim je samo neka smešna igra usode namenila napačno področje. In tako krožijo med resorji, dokler ob koncu svoje karierne poti tudi sami ne ugotovijo, kar so preostali že vedeli – da je to tekma brez upa zmage.