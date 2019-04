Zelenski je 41-letni igralec, ki je javnosti poznan po vlogi predsednika v televizijski nadaljevanki. Kljub temu, da so mnogi njegovo kandidaturo vzeli bolj za šalo kot zares, je v prvem krogu volitev 31. marca osvojil največ glasov med vsemi kandidati. Z več kot 30 odstotki glasov je za 14 odstotnih točk prehitel najbližjega zasledovalca, aktualnega predsednika Porošenka, poročajo tuje tiskovne agencije.

Porošenko si pred drugim krogom volitev 21. aprila želi nadoknaditi razliko, zato je političnega novinca povabil na soočenje. Zelenski je ponudbo sprejel, a za soočenje po pisanju francoske tiskovne agencije AFP postavil dokaj nenavadne pogoje.

Prvi med njimi je bil, da oba opravita preiskave, ki bi dokazale, da ne zlorabljata drog ali alkohola. Poleg tega Zelenski želi, da bi soočenje potekalo na največjem športnem prizorišču v državi, na olimpijskem stadionu v Kijevu, ki premore več kot 70.000 sedežev.

Testiranje opravil kar s prenosom v živo

Na oba pogoja je 53-letni Porošenko pristal. Testiranje na droge in alkohol je danes opravil kar v živo s prenosom na njegovem Facebook profilu. »Ustvarjamo nove prakse,« je dejal nasmejani Porošenko. Zdravniki so mu odvzeli tudi vzorce urina in las, po besedah enega od prisotnih zdravnikov pa so bili prvi vzorci negativni.

Porošenko je nato dejal, da je dokaz, da kandidata nimata težav zaradi zlorabe substanc, »stvar nacionalne varnosti«.

Zelenski je medtem zavrnil ponudbo Porošenka, da bi test opravila skupaj, pač pa se je odločil, da test opravi na zasebni kliniki, ki jo vodi eden od njegovih podpornikov. Tudi on je dogodek v živo prenašal prek Facebooka. Rezultati naj bi bili znani v treh dneh.