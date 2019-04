Namen obiska delegacije je celovita promocija najkrajše transportne poti do Srednje in Jugovzhodne Evrope ter predstavitev ponudbe konkurenčnih in visokokakovostnih transportno-logističnih storitev za indijska podjetja, ki svoje blago pošiljajo kupcem v Evropi.

Predstavitev celovitih transportno-logističnih rešitev

Delegacija slovenskih gospodarstvenikov bo celovite transportno-logistične rešitve za indijska podjetja predstavila 8. in 9. aprila na promocijskih poslovnih konferencah ter individualnih poslovnih srečanjih v Mumbaju. Mesto je poslovno in finančno središče Indije, v njem pa je tudi najpomembnejše indijsko kontejnersko pristanišče. Kasneje, 10. in 11. aprila, pa še v Chennaju, ki je največje industrijsko in trgovsko središče južne Indije, znano tudi kot azijski Detroit. Slovenska delegacija se bo v času obiska v obeh mestih srečala z indijskimi ladjarji, špediterji, logističnimi operaterji, podjetji pristaniških skupnosti, industrijskimi podjetji, izvozniki, uvozniki in trgovci, ki jih zanimajo transportno-logistične storitve do zalednih trgov Slovenije in slovenskega trga.