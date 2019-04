Enaindvajsetletni Rus je bil na papirju prvi favorit turnirja. Za njim so sanjski meseci: decembra je, prav tako v Skopju, postal evropski prvak v hitropoteznem šahu. Januarja je osvojil odprti turnir na Gibraltarju pred zvezdniki, kot so Levon Aronjan, Hikaru Nakamura in Maxime Vachier-Lagrave, pred tedni pa blestel ob zmagi Rusije na ekipnem svetovnem prvenstvu.

EP je trd in naporen turnir, ki ne dopušča veliko napak (branilec naslova Ivan Šarić je tokrat pristal na 87. mestu), Vladislav pa se ga je lotil kot prekaljen bojevnik. Ves čas je bil takoj za vodilno skupino, jo v osmem krogu končno ujel, z zmago v predzadnji (deseti) partiji pa si zagotovil lepo izhodišče. Potreboval je le še remi z izvrstnim Izraelcem Maximom Rodshteinom; temu je zmaga prinašala naslov prvaka, pa je ni našel in se je moral po remiju zadovoljiti s četrtim mestom. Artemieva je dohitel le bojeviti švedski gusar Nils Grandelius, ki mu je pripadlo srebro, med desetimi zasledovalci pa se je dodaten kriterij nasmehnil Kacperju Piorunu. Bron je šel v prave roke, Poljak bi si po položajih v partijah morda zaslužil celo naslov prvaka. A naslovi navadno letijo na isti kup, Artemiev pa že trka na vrata elitne deseterice. Po upokojitvi rojaka Vladimirja Kramnika je že dobil vzdevek »novi veliki Vlad« in zanimivo bo spremljati, ali se bo prebil na turnir kandidatov za SP.

Slovensko zastopstvo ni bilo razigrano. Aleksander Beljavski je edini končal v prvi polovici med 360 igralci, a je tudi on že v prvem krogu izgubil možnosti za najvišja mesta. Gal Drnovšek je na koncu ostal brez moči, Žan Tomazini pa že na začetku brez prave zbranosti. Laura Unuk se je med gladiatorji kar dobro znašla, čeprav je gotovo pričakovala več.