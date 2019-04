Danes med 6. in 18. uro bo v okviru 14-dnevne preventivne akcije za umirjanje hitrosti po vsej Sloveniji potekal maraton nadzora hitrosti. Policija je na svoji spletni strani objavila seznam 611 lokacij, kjer bo postavila svoje »zasede«. Maraton, s katerim želijo spodbuditi k vožnji po predpisih, bo izvajalo 214 policistov, v okviru svojega rednega dela pa se bodo v nadzor vključili tudi drugi njihovi kolegi. Pri nas maraton izvajajo peto leto zapored, izkušnje pa kažejo, da je na ta dan prekoračitev hitrosti zelo malo, kar je tudi glavni namen akcije. Prehitro namreč stopi na plin v povprečju 3,5 odstotka voznikov, ob izvajanju rednih kontrol pa okoli 8 odstotkov.

Glavni cilj torej ni kaznovanje, pač pa spreminjanje vozniških navad. Vožnja v skladu s predpisi zahteva spremljanje prometne signalizacije in spoštovanje omejitev, ne pa da vozniki v pričakovanju kontrol vozijo nerazumno počasi in s tem ovirajo promet, opozarjajo na policiji. Od voznikov torej pričakujejo, da poznajo omejitve hitrosti in jih vseskozi spoštujejo, predvsem pa da takšen vzorec vožnje obdržijo čim dlje po zaključku nadzora. Policisti si prav tako želijo, da bi vozniki spoznali, da za vožnjo v skladu z omejitvami potrebujejo zgolj minimalno več časa, da pridejo na cilj, kot če vozijo hitreje, bolj agresivno in na koncu seveda tudi bolj nevarno.