Mick Schumacher je napravil prve korake na poti do nastopanja v formuli 1. V Bahrajnu, kjer je njegov oče zmagal leta 2004, je namreč testiral tako bolid Alfe Romeo kot Ferrarija. To je bila sploh njegova prva izkušnja s sodobnim dirkalnikom v formuli 1, čeprav je pred dvema letoma že sedel tudi za volan Benettonovega bolida, s katerim je njegov oče Michael leta 1994 osvojil naslov svetovnega prvaka. »Glede na to, da ima tako slaven priimek in je Michaelov sin, so pričakovanja kar visoka. V zadnjih letih je zelo napredoval, zato si zasluži, da je tu,« je pred dnevi dejal Ferrarijev voznik Sebastian Vettel.

Dvajsetletnik je imel sicer pretekli teden v Bahrajnu tudi svojo prvo tiskovno konferenco, novinarje pa je na njej zanimalo predvsem, kako se spopada z vso pozornostjo, ki jo je deležen zaradi očeta. »To je težko vprašanje. Mojemu očetu so uspeli največji dosežki v zgodovini formule 1. K temu težim tudi sam in srečen sem, da je moj oče. Prepričan sem, da če ne bi bilo mojega očeta, ne bi postal to, kar sem,« je dejal mladi Schumacher.