Vozniki, ki so na bencinski črpalki Smokovik pri nakupovalnem središču Mall of Split od nedelje točili bencin namesto dizla, se bodo znašli v velikih težavah in bodo morali poiskati pomoč avtomehanikov, če je že niso, je poročala Slobodna Dalmacija na svoji spletni strani.

Kot dodaja časnik, se na sedežu Ine niso odzvali na "neverjeten incident", ko so iz rezervoarja za dizel voznikom prodajali bencin. Šlo naj bi za najmanj 18.000 litrov bencina, ki so po pomoti črpalkarjev končali v rezervoarjih dizelskih avtomobilov.

Na napako je prvi opozoril voznik, ki se je po nakupu goriva na postaji Smokovik odpravil na daljšo vožnjo in se soočil z okvaro motorja. Na servisu so ugotovili, da je imel v rezervoarju bencin namesto dizla. Za popravilo je plačal 22.000 kun, še navaja splitski časnik.

Zaposleni na črpalki so za Slobodno Dalmacijo na kratko dejali, »da se takšne stvari zgodijo«. Voznike so napotili na Inin brezplačni telefon za pritožbe, kjer lahko zahtevajo odškodnino. Ni še znano, koliko voznikov je natočilo napačno gorivo.