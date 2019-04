Miamiju pa je šel na srečo izid tekme v Torontu, kjer so Kanadčani s 121:109 ugnali Orlando in ekipa iz Floride tako ostaja na osmem mestu na vzhodu, ki še vodi v drugi del prvenstva. Obe moštvi sta doslej zbrali po 38 zmag, Orlando pa ima poraz več od Dragićevega Miamija.

Pri Miamiju je z 19 točkami in 14 skoki izstopal tudi Bam Adebayo. Pri gostiteljih je bil najbolj učinkovit Kyrie Irving s 25 točkami, center Al Horford je 19 košem dodal 11 skokov.

Začetek tekme je kazal na pravo katastrofo Miamija, saj so gostitelji v prvem delu povedli že z 32:10 in prednosti niso izpustili iz rok vse do končnice. Goran Dragić in Dwayne Wade sta dve minuti pred zadnjim piskom sirene goste pripeljala na 103:100, v končnici pa so bili košarkarji Bostona bolj zbrani.

Dallas pa dokazuje, da lahko zmaguje tudi brez Luke Dončića, ki zaradi poškodbe noge še vedno ne igra. Košarkarji iz Teksasa, ki so že zdavnaj izgubili vse možnosti za končnico, so visoko s 122:102 premagali Philadelphio in dosegli drugo zaporedno zmago. Pri zmagovalcih je bil s 24 točkami najboljši Justin Jackson, na nasprotni strani pa je J.J. Redick dosegel 26 točk, Tobias Harris 25. Tekma se je odločila že v drugi četrtini, ki jo je Dallas dobil z 41:18.

Po prostem večeru se bosta Miami in Boston v noči na četrtek pomerila še enkrat, »povratna tekma« pa bo na Floridi. Dallas bo isti večer gostil Minnesoto.