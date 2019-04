Košarkarska zgodba, ki so jo zastavili v slovenskem pristaniškem mestu, je na pragu preboja na višjo raven. Pot do tja je drugačna kot lanska, ki se je ustavila na predzadnji stopnici, letošnja ponuja popravne izpite. Sistem tekmovanja je bolj prijazen do vodilne oziroma močnejše ekipe, ki ji ena slaba tekma ne more pokvariti sezone, kot se je zgodilo lani, ko so Primorci v Čačku klonili v zadnjih sekundah finala proti Krki.

Vseeno je razplet današnje uvodne finalne serije presenetljiv, saj ni bilo pričakovati tako visoke koprske zmage. Izenačen je bil samo uvod v prvo četrtino, v sedmi minuti so gostje celo povedli za dve točki. Dve minuti pozneje pa že odločilen preobrat: Koprčani so pobegnili za sedem točk oziroma za devet ob koncu prve četrtine. Če se je takrat zdelo, da gostje še lahko držijo stik z najboljšo ekipo po rednem delu lige, pa so v nadaljevanju Primorci povišali ritem, zadevali z vseh pozicij in na odmor odšli s 15 točkami naskoka.

Uspešno so prebijali (pre)počasno skopsko obrambo, pomembna je bila tudi daljša klop trenerja Jurice Golemca, ki je visok ritem igre držal z menjavami. Ko je bila po tridesetih minutah domača prednost že 22 točk, je bilo jasno, da je tudi skopska ekipa preskromna, da bi se resneje zoperstavila trenutno najboljši slovenski ekipi. Prav zaradi tega je bila zadnja četrtina manj zanimiva, sploh pa daleč od končnic obeh ligaških tekem med tema nasprotnikoma, ki sta bili v prid Koprčanov odločeni v zadnjih sekundah, prva celo v podaljšku. Tudi ko se je zdelo, da bi lahko ob visoki prednosti malce popustili in prihranili nekaj nabojev za preostale tekme v ključnem tednu sezone, so rumeni še naprej polnili makedonski koš. Pet minut pred koncem je prednost narasla na 27 točk.

»Na koncu se zdi, da je zmaga celo prelahka, ampak z dobro obrambo smo prišli do napadov in lahkih košev, s katerimi smo si dodatno dvignili samozavest,« je poudaril trener Jurica Golemac. Kapetan Alen Hodžić je dodal: »To je komaj prva zmaga, druga tekma bo drugačna, skopska ekipa jo bo zaigrala na vse ali nič. A upam, da bomo v Skopje odnesli dve zmagi.« Jutrišnja druga tekma bo v Bonifiki ob 20. uri.