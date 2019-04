»Pogosto nas prepričujejo, da živimo v stoletju informacijskega preobilja, v stoletju, ko sta naglica in hitenje neizbežna. A zgodi se, da v roke vzameš knjigo in začutiš, kako je lahko tudi drugače. Knjige imajo namreč čudovito lastnost – pomagajo nam, da ne hitimo,« je v letošnji poslanici ob svetovnem dnevu knjig za otroke in mladino zapisal litovski otroški pisatelj in ilustrator Kestutis Kasparavičius. Tilka Jamnik, predsednica Slovenske sekcije IBBY, združenja slovenskih avtorjev mladinske književnosti, strokovnjakov s tega področja, knjižnic, založnikov, ob tem dodaja: »Še prav posebno oazo mirovanja in topline pa ustvarjajo glasno branje drugim, družinsko branje in različne oblike medgeneracijskega branja.«

Kažipot za starše V Sloveniji izide okoli 800 novih naslovov knjig za otroke in mladino ter okoli 500 naslovov ponatisov in predelav na leto. Od tega je približno 80 odstotkov leposlovnih in 20 odstotkov poučnih oziroma 40 odstotkov slovenskih in 60 odstotkov prevedenih del. A vsi naslovi seveda niso kakovostni. Po podatkih centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo Pionirska je kvalitetnih okoli 60 odstotkov letne bere. Stanje se z leti izboljšuje, že nekaj časa pa opozarjajo na pomanjkanje kakovostnih izvirno slovenskih mladinskih poučnih knjig. Dobra literatura za mlade mora biti kakovostna na več nivojih, opozarja Jamnikova na besedilo, ilustracije, oblikovanje. »Korektno in mladim primerno obravnava teme, ki jih zanimajo oziroma naj bi jih poznali, hkrati pa je tudi privlačna za branje, če se le da, tudi duhovita. Kakovostna, večnaslovniška mladinska literatura pa vabi k branju tudi odrasle, da skupaj z otrokom uživajo v njej.« Starši si lahko pri brskanju za tovrstnimi knjigami pomagajo z literarnimi nagradami, kot so večernica, desetnica in nagrada Kristine Brenkove, v Pionirski vsako leto izdajo Priročnik za branje kakovostne literature, v Knjigometru na domači spletni strani ljubljanske knjižnice pa sproti vrednotijo najnovejšo produkcijo. Poleg tega vsako leto izdajo zgibanko z naborom knjig, ki so prejele zlato hruško, skratka odlično oceno, opozarja sogovornica. Tudi na domači strani Društva bralna značka Slovenije so objavljeni priporočilni seznami kakovostnih knjig.