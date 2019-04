Nipsey Hussle se je kot Ermias Asghedom rodil v Los Angelesu leta 1985. Na ulicah kalifornijskega mesta je tudi odraščal in bil kot najstnik član ulične tolpe. V lanskem pogovoru za Los Angeles Times je povedal, da se je zgodaj soočal s smrtjo in umori. »Bilo je kot na fronti,« je dejal in se spominjal, da so ljudje umirali na ulicah, vsi pa so bili na to imuni.

Njegov studijski prvenec Victory Lap je bil na letošnjih grammyjih v igri za najboljši raperski album, nagrado pa mu je speljala Cardi B z albumom Invasion of Privacy. Nipsey Hussle ni bil le dober glasbenik, na jugu Los Angelesa je bil cenjen tudi kot dober lokalni organizator, ki je med drugim na področju tehnologije skušal vzpostaviti povezavo med manjšimi, slabo poznanimi družbami in korporativnimi partnerji, navaja dpa.

Lokalna policija zaenkrat nima informacij o storilcu, navaja BBC. V za raperja usodnem streljanju pred trgovino Marathon Clothing sta bili ranjeni še dve osebi.

Na kraju zločina se je v nedeljo zvečer zbralo na stotine žalujočih, ki so ob sončnem zahodu igrali in prepevali raperjeve skladbe. Na družabnih omrežjih pa se vrstijo sožalni zapisi. Glasbenica Rihanna je preko Twitterja izrazila svojo pretresenost. »Žal mi je, da se ti je to zgodilo,« je zapisala in izrekla sožalje glasbenikovim bližnjim. Glasbenik Pharrell Williams je raperja označil za »pozitivno moč, ki je bila v navdih milijonom«, Drake pa je poudaril, da je bil Nipsey Hussle ugleden gospod in dodal, da je nameraval z njim poleti posneti skladbo.