Kot je dejal Zeba, je uprava Gorenja tem delavcem obljubljala zaposlitev za nedoločen čas, s trenutno dinamiko dela pa bodo težko dosegli za letos zastavljene cilje v proizvodnji.

»Po zelo dobrih ocenah na testih naših aparatov nove generacije vsekakor pričakujemo povečanje proizvodnje in zapolnitev proizvodnih zmogljivosti, vseh novih naložb pa bomo najbolj veseli takrat, ko se bodo te tudi zgodile. Želimo si tudi, da bi pri preoblikovanju podjetja upoštevali želje zaposlenih,« je dejal Zeba.

Dodal je še, da naj bi uprava Gorenja sredi letošnjega leta zagnala novo linijo proizvodnje pomivalnih strojev, vendar sindikat o tem nima nobenih informacij. Proizvodnjo vgradnih hladilno-zamrzovalnih aparatov pa naj bi Gorenje v naslednjih mesecih preselilo v Valjevo.

Direktor korporativnega komuniciranja v Gorenju Denis Oštir je za STA povedal, da so bili omenjeni delavci zaposleni za določen čas. »In so se pogodbe zdaj iztekle,« je dodal.

»Gre za sezonsko spremembo«

»V Gorenju odločno zanikamo informacije, da bomo odpustili 325 delavcev. Pogodb o zaposlitvi ne bomo odpovedali niti enemu delavcu, zaposlenemu za določen ali nedoločen čas. Drži pa, da je večjemu številu delavcev v tem času potekla pogodba o zaposlitvi za določen čas. Gre za sezonsko spremembo, ki je v poslovanju podjetja povsem običajna in se dogaja vsako leto večkrat,« je dejal Oštir.

Po njegovih besedah se Gorenje namreč prilagaja zahtevam naročnikov in sezonskemu gibanju povpraševanja. Konec lanskega leta pa so zaradi selitve zadnjega dela proizvodnje hladilnih aparatov v Valjevo ustvarjali zalogo vgradnih aparatov, zaradi česar so bile potrebe v proizvodnji večje.

Na vprašanje, kako je z gradnjo nove tovarne televizorjev, je Oštir odgovoril, da so v postopku pridobivanja dokumentacije. Tovarno bodo zgradili poleg obstoječega skladišča v Velenju, v njej pa naj bi zaposlili med 300 in 400 delavcev.

V Gorenju, ki je od lani v lasti kitajske družbe Hisense, sicer trenutno poteka preoblikovanje iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Lani se je umaknilo tudi z Ljubljanske borze.