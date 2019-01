Roparja sta prodajalki v trafiki zagrozila s pištolo, iz blagajne pa sta pobrala denar in nato pobegnila, so v sporočilu za javnost danes spomnili na Policijski upravi Koper.

Policija je nemudoma pričela izvajati naloge in aktivnosti za izsleditev in prijetje storilcev, o kaznivem dejanju pa so obvestili tudi vse ostale policijske enote v Sloveniji. Še isti dan nekaj pred 20. uro so na podlagi osebnega opisa v Ljubljani prijeli mladoletnika iz Krškega oz. Cerknice. Po preverjanju njunih osebnih podatkov je policija ugotovila, da sta oba tudi na begu iz vzgojnega zavoda.

Po končanih postopkih so oba predali zaposlenim v vzgojnem zavodu. Sicer pa bodo po končani policijski preiskavi zoper mladoletnika na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje ropa, za kar je z zakonom predvidena zaporna kazen od enega do desetih let, so še navedli na policiji.