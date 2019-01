Smer prava, a ukrepom manjka ambicioznosti

Novica, da Mestna občina Ljubljana in Ljubljanski potniški promet z aprilom želita povišati ceno avtobusne vozovnice z 1,20 na 1,30 evra, v javnosti ni imela pretiranega odziva. Debato je bolj razgrela napoved uvedbe letne splošne neprenosljive vozovnice, ki bo stala 365 evrov. Ta novica v javnosti ne bi pustila tako močnega pečata, če ljubljanska mestna oblast te cene ne bi enostavno prekopirala z Dunaja. Tam so leta 2012 pocenili prej 449 evrov vredno letno vozovnico na 365 evrov in ta poteza se je izkazala za izjemen uspeh. Že konec leta 2015 je letno vozovnico kupilo več Dunajčanov, kot je bilo tam registriranih vozil. A ljubljanska letna vozovnica najverjetneje ne bo doživela enakega uspeha kot dunajska.