Tradicija tiskarstva v Kranju je stara okoli 230 let, paradni konj panoge pa je (bilo) podjetje Gorenjski tisk. Zdaj štejejo zadnje dneve pred likvidacijo, ki naj bi bila objavljena 1. februarja, in kot nam je pojasnila Nežka Bizovičar, ki vodi Svet gorenjskih sindikatov, rešitve ni več: »Seznanjena sem z neuspehom pri poskusih iskanja prevzemnika za Gorenjski tisk in tako bo začetek februarja tudi datum za začetek postopka likvidacije. Okoli 30 zaposlenih naj bi dobilo delo v EGP v Škofji Loki, okoli 90 jih bo pristalo na zavodu za zaposlovanje.«

V sindikatu sicer ocenjujejo, da je likvidacija podjetja za zaposlene boljša od dolgotrajnega stečaja in so zadovoljni z zagotovili, da bodo prav vsi zaposleni prejeli vse, kar jim po zakonodaji za take primere pripada. Gorenjski tisk je v lasti ljubljanske družbe MSIN, kjer pa potrditve celotnega scenarija včeraj nismo dobili, ker jim na naša vprašanja ni uspelo odgovoriti. Toda tudi zaposleni so nam pritrdili, da je nekoč tehnološko in kadrovsko vrhunsko podjetje pred koncem. Po zadnjih dostopnih podatkih je imelo v letu 2017 več kot 10 milijonov prihodkov od prodaje, štiri petine na tujih trgih. Zadnja leta poslujejo z izgubo, v letih 2016 in 2017 je ta dosegla pol milijona evrov.

Pred desetletjem je prodaja deleža takrat znanemu podjetniku Martinu Odlazku (skupina Krater) privedla do kazenskega postopka zoper Edvarda Jurjevca, ki je v imenu družbe pooblaščenke Trubar delež prodal. Končni zmagovalec boja za Gorenjski tisk pa je bila družba Mohor Satler Investicije (zdaj MSIN), ki ima v lasti več podjetij, med drugim tudi škofjeloško Embalažno grafično podjetje (EGP), kamor so novi lastniki preselili kartonažno dejavnost. Kot pripoveduje dolgoletni tiskar in zaposleni v Gorenjskem tisku, je bilo to zadnje usodno, ker kartonaža prinaša večji dohodek od tiska knjig in tiskovin, in tako je nastal paradoks: še leta 2010 so prejeli v Parizu mednarodno nagrado za najboljšega tiskarja kuharskih knjig, še eno ugledno tudi štiri leta kasneje, a Gorenjski tisk na trgu bitke ni zdržal. Treba je dodati, da je bil ob prodaji tehnološko v samem svetovnem vrhu, kar mu konkurenca še danes priznava. Kljub temu se po ogledih in preverjanju stanja nihče od morebitnih prevzemnikov ni odločil, da bi Gorenjski tisk kupil, in tako je obveljala odločitev lastnika, družbe MSIN, o likvidaciji.

Gorenjski tisk ima prostore v kranjski poslovni coni na Primskovem, ki je za podjetništvo zanimiva lokacija.