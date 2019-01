»Če bi mi hotel kaj storiti, bi me s čim udaril, ne pa zažgal hišo«

Ivana Mikca, ki je v začetku maja lani na ženo vrgel gorečo blazino in jo hudo poškodoval, sta tako žena kot sin opisala kot delavnega in poštenega človeka. Mikec, tudi sam hudo opečen, se požiga ne spominja in je prepričan, da je to, kar mu očita tožilstvo, “velika krivica”.