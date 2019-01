»Dokler ne bo sprejeta končna odločitev, je Henry suspendiran,« so na svoji spletni strani zapisali pri Monacu in dodali, da bo moštvo do nadaljnjega vodil pomočnik Franck Passi. Odločitev bi bila presenetljiva, če Henry na četrtkovi novinarski konferenci pred tekmo z Dijonom ne bi ostro napadel svojih nogometašev in jih označil za nedisciplinirane ter sebične. »Na včerajšnjem treningu ni bilo veliko igralce, bomo videli, kako bo danes,« je bil neprizanesljiv nekdanji nogometni zvezdnik.

Enainštiridesetletnik je v precej nezavidljivem položaju, saj se z moštvom nahaja na le 19. mestu francoskega prvenstva in je na dobri poti, da izpade v nižji rang tekmovanja. Moštvo je sicer prevzel lanskega oktobra, a od tedaj vpisal le dve zmagi. »V določenem trenutku potrebuješ nogometaše, ki želijo rešiti klub in ne razmišljajo le o sebi. Stvari razrešujemo,« je še pripomnil Henry.

Francoski mediji medtem že pišejo, da bo nekdanji francoski reprezentant bržkone že kmalu izgubil službo, ironično pa naj bi se na klop vrnil Leonardo Jardim, ki ga je Henry lani zamenjal. Obenem še dodajajo, da bo njegov predčasni odhod klub drago stal. Z Monačani ima namreč sklenjen triletni dogovor, njegova letna plača pa znaša 3,2 milijona evrov.