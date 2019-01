Izredna uprava koncerna skuša tudi refinancirati 1,1 milijarde evrov vredno posojilo roll-up, v katerem so poleg Sberbank sodelovali ruska VTB banka, ameriški sklad Knighthead in banka Unicredit. Obremenjujoče posojilo s 14-odstotnimi obresti namerava refinancirali do sredine tega leta.

Sberbank je prodajo svojega deleža napovedala pred časom, svetovalec predsednika uprave ruske Sberbank Maksim Poletajev pa je v začetku decembra lani potrdil, da so dobili nekaj ponudb. Interes naj bi izrazili različni skladi iz ZDA, Kanade in Združenega kraljestva. Povedal je, da so z različnimi investitorji, tudi s Kitajske in arabskih držav, začeli pogovore o refinanciranju Agrokorjevih dolgov.

Po mnenju nekaterih hrvaških medijev si je Vedjakin z današnjimi izjavami oz. Sberbank skrčila manevrski prostor v pogajanjih za najboljšo ceno za delnico družbe. Kupci bi namreč lahko to ocenili, da se jim s prodajo mudi. Po drugi strani pa jim prodajalec lahko sporoča, da kdor prvi pride, prvi melje, ugotavljajo v spletni izdaji Jutarnjega lista.