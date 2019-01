Škodljive substance v plenicah za enkratno uporabo bi sicer lahko prek urina ali kože prodrle v telo dojenčkov. Anses je v sredo že pozval k takojšnim ukrepom, s katerimi bi ugotovili, ali kemikalije, ki so jih našli v plenicah, poleg glifosata med drugim tudi dišave, predstavljajo nevarnost za dojenčke. Vrednost nevarnih kemikalij je namreč presegla dovoljeno mejo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Med drugim je bila dovoljena meja presežena pri sintetičnih dišavah lilial in liral, aromatičnih ogljikovodikih, dioksinih in furanih. Ob tem je Anses pristojne pozval, da se odpovedo uporabi dišav v plenicah ter k boljšemu nadzoru naravnih surovin, ki so lahko kontaminirane še pred izdelavo plenic.

Francoska ministrstva za zdravje, finance in okolje so proizvajalcem plenic dala 15 dni časa za predstavitev načrtov o odstranitvi strupenih substanc iz plenic za enkratno uporabo. Ministrica Buzyn je sicer v odzivu dejala, da ni resnega ali neposrednega tveganja za zdravje dojenčkov. »Očitno lahko še naprej naše dojenčke zavijamo v plenice. To smo počeli vsaj zadnjih 50 let,« je dejala za AFP. Dodala je, da je vlada pripravljena pristati na to, da proizvajalci plenic spremenijo svojo proizvodnjo v šestih mesecih.

Iz krovne organizacije francoskih proizvajalcev higienskih izdelkov so v odzivu sporočili, da bodo sodelovali s pristojnimi oblastmi. Poudarili so tudi, da je letna poraba plenic tri milijarde plenic in to brez kakršnih koli posledic za zdravje.

Anses je opravil teste plenic različnih blagovnih znamk, ki so na voljo na francoskem tržišču. Poimensko proizvajalcev niso navedli. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je Anses analiziral plenice 20 najbolj prodajanih proizvajalcev. V prvih treh letih povprečno malček porabi okoli 4000 plenic, navaja na spletni strani britanski BBC.

Glifosat je glede na nekater študije rakotvoren. Države članice EU so sicer novembra 2017 dovolile uporabo tega pesticida za nadaljnjih pet let. Med drugim glifosat uporabljajo pri gojenju bombaževca. Zaradi tega je tega uničevalca plevela pogosto najti v higienskih izdelkih, kot so npr. tamponi, poroča dpa.