27-letnik iz Gdanska je to v začetku decembra lani povedal vodstvu zapora, kjer je prestajal petletno zaporno kazen zaradi več ropov bank. Tedaj je izrazil tudi željo, da bi vodja PiS Jaroslaw Kaczynski »postal diktator«, po navedbah medijev piše v dokumentu, ki ga je vodstvo zapora poslalo policiji.

Dejal je še, da želi zapustiti Gdansk, saj da je ta postal »dom Državljanske platforme«. Gre za največjo poljsko opozicijsko stranko PO, katere član je bil do leta 2015 umorjeni župan. Za obsodbo na zaporno kazen je krivil ravno to stranko, zaradi česar naj bi tudi napadel Adamowicza. Večkrat ga je zabodel na odru med dobrodelno prireditvijo v Gdansku 13. januarja. Župan je naslednji dan podlegel poškodbam. Več poljskih analitikov in opozicijskih politikov meni, da se je umor 53-letnega župana zgodil v času vse bolj zaostrene retorike med vladajočo stranko in njenimi nasprotniki. Po mnenju številnih Poljakov pa je umor posledica polarizacije družbe in sovražnega govora na spletu.

Nek predstavnik PO je medtem danes tvitnil, da so morali zaradi groženj z napadi izprazniti osem regionalnih pisarn stranke, še navaja AFP.