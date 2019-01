Metliška črnina in belokranjec sta vini preteklosti

Vino je v družini Šukljetovih že od leta 1895, Matija in sestra Katja sta najnovejša generacija, pred leti sta iz rok očeta Jožeta prevzela vodenje kleti in odprla vinoteko v središču Ljubljane. Matija je sicer gradbenik, a je pustil službo in se vrnil na domače posestvo, Katja pa je doktorirala iz vinogradništva in enologije, doktor enologije je tudi njen partner Guillaume Antalick, rojen v Bordeauxu. Za grozdje, ki raste na šestih hektarjih belokranjskih vinogradov, skrbita Jože in Matija, Katja in Guillaume pa skrbita za kletarski del in zorenje sort modre frankinje, laškega rizlinga in sauvignona.