Šarec pozval Prešička k razjasnitvi razmer na ministrstvu za kulturo

Predsednik vlade Marjan Šarec je danes na ministra za kulturo Dejana Prešička naslovil pismo, v katerem ga poziva, da se opredeli do navedb iz pisma sindikata Glosa in uslužbencev ministrstva za kulturo. V pismu so premiera pozvali k razjasnitvi okoliščin in ukrepanju v primeru samomora tamkajšnjega uslužbenca ministrstva za kulturo.