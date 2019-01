Za vsako generacijo drugačne pokojnine

Vlada se je v koalicijski pogodbi zavezala, da bo odmerni odstotek za izračun pokojnin za moške s polno, torej 40 let dolgo pokojninsko dobo, postopoma zvišala s sedanjih 57,25 na najmanj 63 odstotkov. S tem bi ga izenačila z v letošnjem letu veljavnim odmernim odstotkom za ženske s 40 leti pokojninske dobe, ki trenutno znaša 63,5 odstotka. Za okoli šest odstotnih točk višji odmerni odstotek bo zvišal pokojnine moških s polno pokojninsko dobo za približno 11 odstotkov, po hkratni prenovi celotne lestvice odmernih odstotkov glede na dolžino pokojninske dobe pa bi bila tako pokojnina za oba spola ob enako dolgi pokojninski dobi in enaki pokojninski osnovi enaka. Koalicijska zaveza predvideva tudi uvedbo posebnega odmernega odstotka za obdobje skrbi za otroka, s katerim bi stopili naproti ženskam, ki so se morale zaradi materinstva začasno odreči poklicnim ambicijam in tako sprejeti morebitno nižjo pokojnino, kot bi jim bila odmerjena sicer.