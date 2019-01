Onstran Atlantika je sezona objavljanja poslovnih rezultatov podjetij v polnem teku. V ponedeljek je pozitivne rezultate objavila banka Citigroup, v sredo pa sta ji sledili družbi Goldman Sachs in Bank of America, ki sta močno presegli pričakovanja analitikov. Pozitivne objave omenjenih bančnih družb so pripomogle k temu, da je indeks ameriškega finančnega sektorja MSCI USA Financial Index v preteklem tednu zrasel za kar 7,32 odstotka, merjeno v evrih, in močno presegel tedensko rast splošnega trga S&P 500. Tudi sicer so objave doslej spodbudne. Po podatkih družbe FactSet je do konca tedna poslovne rezultate objavilo 11 odstotkov podjetij z osrednjega indeksa S&P 500. Rast dobičkov je še vedno zelo visoka, v povprečju so 10,6 odstotka višji v primerjavi z zadnjim četrtletjem 2017. Če bi po koncu objav rezultatov vseh podjetij stopnja rasti dobičkov ostala enaka, bi bilo to že peto zaporedno četrtletje z dvomestno rastjo dobičkov ameriških podjetij.

Na Otoku se je nadaljevala saga z izstopom Združenega kraljestva iz Evropske unije. V torek je parlament Združenega kraljestva z zgodovinsko večino (432 proti 202) zavrnil dogovorjeno pogodbo o izstopu iz Evropske unije, le dan kasneje pa je predsednica vlade Theresa May preživela glasovanje o nezaupnici. Dogajanje ni imelo negativnega vpliva na kapitalske trge v Veliki Britaniji in širši Evropi. Osrednji britanski indeks FTSE 100 je teden zaključil 2,05 odstotka višje, merjeno v evrih, enako pozitivno pa je zaključil tudi panevropski indeks Stoxx 600. Nadaljnji razplet dogodkov je negotov, vendar pa vlagatelji vse bolj špekulirajo o drugem referendumu oziroma podaljšanju roka za brexit. OPEC je objavil podatke o črpanju nafte. Kartel je v decembru 2018 zmanjšal proizvodnjo za 751.000 sodčkov dnevno in poslal močno sporočilo trgu, da namerava spoštovati nedavno sklenjeni dogovor z Rusijo in drugimi devetimi proizvajalkami o znižanju ponudbe črnega zlata. Cena sodčka nafte WTI Cushing je v preteklem tednu poskočila za 5,43 odstotka, merjeno v evrih. In za konec, v preteklem tednu se je poslovil legendarni investitor Jack Bogle. Zagovornik dolgoročnega investiranja je leta 1975 ustanovil Vanguard, ki je zrasel v drugo največjo družbo za upravljanje na svetu. Boglu se je, med drugimi, poklonil tudi slavni orakelj iz Omahe Warren Buffett.