Vsekakor gre tudi pri 19-letnemu Micku Schumacherju za zelo obetavnega tekmovalca, saj je lani slavil v evropskem prvenstvu formule 3, letos pa bo v formuli 2 še naprej nastopal za ekipo Prema.

»Vesel sem, da se je Ferrari odločil za sodelovanje z mano in da bo moja prihodnost v dirkalnem športu, kjer bom član Ferrari Driver Academy, rdeča,« je ob podpisu pogodbe dejal Mick Schumacher, ki dodaja, da je to tudi ena od potrebnih stopnic na poti v formulo 1. »Jasno je, da ima Ferrari pomembno mesto v mojem srcu in v srcu moje družine, zato sem vesel tudi s te plati.«

Novi vodja ekipe Ferrarija Mattia Binotto pa je pripomnil: »Za nekoga, kot sem jaz, ki Micka pozna vse od rojstva, je bil sprejem v Ferrarijevo akademijo tudi čustven. A svoje mesto pri nas si je pridobil z velikim talentom, človeškimi in dirkalnimi lastnostmi.«

Prvi resen tekmovalni test za novo sezono je Mick Schumacher opravil že ta konec tedna v Ciudad de Mexicu, kjer je skupaj s Sebastianom Vettlom nastopil na tekmovanju dirka prvakov. V finalu sta morala Nemca priznati premoč ekipi Nordic, za katero sta dirkala Danec Tom Kristensen in Šved Johan Kristoffersson. Oče Michael Schumacher je bil v Mehiki uspešnejši, saj je skupaj s Vettlom na tem tekmovanju zmagal kar šestkrat zaporedoma (2007 - 2012).

»Spominjam sem, kako sem Michaela sam takrat opazoval z velikimi očmi in zato je bilo zame nekaj posebnega, da sem zdaj lahko tekmoval skupaj z njegovim sinom,« je po tekmi povedal nekdanji štirikratni svetovni prvak v F1, Vettel.

Za Micka Schumacherja so se pred novo sezono zelo zanimali tudi pri Mercedesu, kjer pa mu predčasno niso mogli ponuditi enakovrednih možnosti kot pri Scuderii. Nenazadnje lahko mladi Schumacher priložnost v formuli 1 dobi že letos, če ne pri Ferrariju, pa morda pri partnerskih ekipah Haas ali Sauber.