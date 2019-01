Jure Jakob, pesnik in dobitnik nagrade Prešernovega sklada: Lakota je mesto, kjer se je mogoče srečevati

Jure Jakob (1977) je pisec petih pesniških zbirk, z Rožančevo nagrado in kritiškim sitom okronane prozno-esejistične knjige Hiše in drugi prosti spisi ter avtor več otroških pesniških slikanic. Svoji motiviki, ki povečini črpa iz narave, in svoji problematiki – kako seči čezse – ostaja zvest tudi v zadnji zbirki pesmi Lakota, za katero bo letos prejel nagrado Prešernovega sklada. V njej se v enem od verzov med drugim sprašuje, kako spremeniti, ne da bi ranil. A ni prepričan, ali je to sploh v človeških zmožnostih: »Človek se pač spreminja skozi bolečino in brez ran najbrž ne gre. Vsekakor pa to ni zadnji odgovor, nisem tako predrzen, da bi ga dal.«