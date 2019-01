Doslej so Bobri v Domžalah obiskovali le tamkajšnji Kulturni dom Franca Bernika, letos pa se bodo oviti v ples in gibanje ustavili tudi v domžalski knjižnici. Oboji skupaj so pripravili kar 15 brezplačnih dogodkov, ki jih bodo izvedli od 19. januarja do 8. februarja.

»Pripravili smo dve filmski projekciji animirane pustolovščine Neverjetna zgodba o velikanski hruški, vrtcem je namenjen ogled vizualne plesno-gledališke predstave v izvedbi Plesnega teatra Ljubljana in Aeiou gledališča: Krickrac, to sem jaz!. V Galeriji Domžale bomo pripravili ustvarjalno likovno delavnico, tudi v Mini galeriji in v Slamnikarskem muzeju pripravljamo ustvarjalne delavnice,« so povedali v kulturnem domu in dodali, da so za šole pripravili delavnico izdelovanja zapestnic iz slamnate kite, saj bodo tako lahko šolarji spoznali tudi domačo slamnikarsko tradicijo.

Družine si bodo lahko ogledale še izbor kratkih animiranih filmov Slon kolesari po svetu. Primerni so tudi za najmlajše gledalce, ki se morda prvič odpravijo v kino, zato bodo filme spremljali tudi v družbi mentoric Mestnega kina, ki jih bodo vodile skozi zgodbe in se z njimi pogovarjale o vsebini videnega. Pripravili so tudi plesno-glasbeno predstavo, v Menačenkovi domačiji pa bodo otroci na razstavi Poklici nekoč: krojač, podobar, kipar med sprehodom z različnimi ugankami spoznavali stare poklice.

V Knjižnici Domžale so vrtcem namenili kamišibaj predstavo in baletno delavnico, za družinske obiske pa Pikino čajanko z ustvarjalnimi delavnicami, pravljično urico, glasbeno delavnico in gibalno igralnico.

Vsi dogodki v okviru festivala zaobjemajo pripravo na dogodek, njegov ogled kot izkušnjo in po prireditvi tudi refleksijo in pogovor o doživetem, tokrat predvsem plesu in gibanju. Za to področje so se organizatorji odločili, ker gre za področje, ki pri nas še ni institucionalizirano in je tovrstne produkcije za mlade premalo.

Dopoldanske prireditve in aktivnosti so namenjene organiziranim obiskom šol in vrtcev, popoldanske in prireditve ob koncu tedna pa družinskim oziroma individualnim obiskom, so še dejali organizatorji. Želijo si, da bi Bobri postali še bolj prepoznaven in tudi finančno podprt projekt občine Domžale, saj so bili vsi dosedanji dogodki dobro obiskani in sprejeti. av