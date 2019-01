Vlado Solbergove so doslej sestavljali njeni konservativci, desno populistična Napredna stranka in liberalci, z vstopom krščanskih demokratov pa je pridobila podporo osmih poslancev in ima sedaj z 88 poslanskimi sedeži večino v 169-članskem parlamentu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

S tem korakom naj bi Solbergova okrepila svoj položaj, ki ga zaseda od leta 2013; vnovič je bila izvoljena leta 2017. Pri tem naj bi računala na večjo stabilnost vlade in s tem lažji vnovični naskok na premierski stolček na volitvah leta 2021.