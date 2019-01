Na seji, ki se bo po dogovoru kolegija predsednika DZ začela 28. januarja, bo verjetno ena odmevnejših razprava o ustavni obtožbi zoper predsednika vlade Marjana Šarca, čeprav glede na napovedi poslanskih skupin predlog nima realnih možnosti za uspeh. Da bi prišla do presoje ustavnih sodnikov, jo mora namreč podpreti absolutna večina poslancev, kar pa je glede na napovedi poslanskih skupin malo verjetno.

Za vložitev predloga za ustavno obtožbo so se poslanci SDS in SNS konec lanskega leta odločili po tistem, ko je DZ zavrnil novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero so v SDS poskušali uresničiti odločbo ustavnega sodišča iz leta 2014 o financiranju zasebnega šolstva. Predsedniku vlade očitajo kršitev več členov ustave in zakona o vladi ter opustitev dolžnega ravnanja.