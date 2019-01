»Vojvoda edinburški je bil udeležen v trku z drugim vozilom,« so navedli v britanski kraljevi palači. Dodali so, da se je nesreča zgodila v bližini kraljeve rezidence v Sandringhamu, kjer sta vojvoda in njegova soproga, kraljica Elizabeta II. od božiča. »Vojvoda ni bil poškodovan,« so še povedali po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. V vozilu je bil še eden od uslužbencev kraljevega dvora.

V nesreči sta trčila land rover, ki ga je vozil 97-letni princ, in avtomobil znamke Kia. Voznica in potnica v njej sta utrpeli lažje poškodbe, zaradi česar so ju morali oskrbeti v bolnišnici. Od tam so ju že odpustili. Oba voznika sta morala opraviti tudi test alkoholiziranosti, a sta bila oba negativna.