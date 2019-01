Dokumentarcem o resničnih zločinih, ki so vplivali na potek dogajanja, o njih pa smo že pisali (Making a Murderer, Jinx, Serial…), se je tik po novem letu pridružil še eden. Dokumentarna serija v šestih delih Surviving R. Kelly (Preživeti R. Kellyja), ki jo je predvajala televizija Lifetime, je osvetlila življenje r'n'b glasbenika Roberta Kellyja, znanega kot R. Kelly, in v ameriški javnosti spodbudila novo debato na temo njegovih zločinov v zadnjih treh desetletjih.

R. Kelly, avtor hitov, med katerimi je tudi I Believe I Can Fly, je v svoji karieri sodeloval z vrsto priznanih glasbenikov, med njimi s Celine Dion, Mariah Carey, Lady Gaga, Justinom Bieberjem, Jay-Z-jem, Usherjem in Chanceom the Rapperjem, vse do zdaj, torej do predvajanja dokumentarca, pa je trajalo, da so se mu ti začeli javno odpovedovati in pozivati k prenehanju predvajanja njegove glasbe. Glasbenik, ki nastopa v dokumentarcu in ne varčuje s kritiko na Kellyjev račun, je tudi John Legend, ki je kasnejše pohvale, da je pogumen, ker se je oglasil, na twitterju zavrnil z besedami, da se mu njegovo početje ne zdi niti malo pogumno. »Verjamem tem ženskam in mi ni niti malo do tega, da bi ščitil serijskega posiljevalca otrok. Lahka odločitev.«

Življenje kot v kultu

R. Kelly se, odkar je na glasbeni sceni, otepa obtožb, da je psihično, fizično in spolno zlorabljal ženske, med katerimi so bila večinoma dekleta, stara od 12 do 19 let. V svojih hišah ali hotelskih sobah, v katerih je dekleta poniževal in vzgajal, kot da bi bile v kultu, je spolne zlorabe tudi snemal, to pa ga je pred leti pripeljalo na sodišče. Posnetek z otroško pornografijo ga ni spravil v zapor, ker sta to, da sta na posnetku, zanikala tako Robert Kelly kot zlorabljeno dekle, javnost pa je na sodni proces nekako pozabila. Kellyja takrat ni kaznovala niti glasbena industrija, se je pa začelo oglašati vedno več njegovih žrtev, ki sta jih podprla tudi gibanje Me Too in Mute Kelly, ki si je prizadevalo, da bi radijske postaje in televizije nehale predvajati njegovo glasbo.

Po predvajanju Lifetimovega dokumentarca si bo še težje zatiskati oči. V njem nastopa več deset njegovih žrtev, ki R. Kellyja opisujejo kot pošast. V seriji vidimo intervjuje s starši deklet, z dekleti, ki so zlorabam pobegnile, z njegovo bivšo ženo Andreo Kelly, brati, psihiatri, aktivistkami, glasbenimi novinarji in nekdanjimi sodelavci, med katerimi je tudi anonimni sodelavec, ki je v dokumentarcu priznal, da je ponaredil dokument, na katerem je spremenil starost pevke Aaliyah, s katero se je Kelly poročil, ko je bila ta stara le 15 let.