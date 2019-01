Z razstavo so obeležili 450. obletnico umetnikove smrti v letošnjem letu. Največ del, kar 12, jih hranijo prav v Umetnostnozgodovinskem muzeju. Razstava je bila dopolnjena s slikami iz drugih muzejev in zasebnih zbirk.

V muzejih in v zasebnih zbirkah danes umetnikova dela veljajo za izjemno dragocena, a krhka. Tako večina lesenih tabel do sedaj ni bila predmet izposoje za razstave.

Pieter Bruegel starejši (1526-1569) se je rodil v Bruslju. Učil se je pri umetniku Pietru Coeckeju van Aelstu. Njegova umetnost se odmika od stilizacije 15. stoletja ne evropskem severu in nakazuje novo obdobje realističnega slikarstva.

Na začetku je bil pod Boschevim vplivom, potem pa je izoblikoval svoj slog, za katerega so značilni topla barvna lestvica, ostro opazovanje, poznavanje človekove duševnosti in smisel za detajl. Z naklonjenostjo in zanimanjem je slikal prizore iz kmečkega življenja, zato je dobil vzdevek »kmečki« Bruegel.