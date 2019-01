»Pogodba z družbo Airbus je dodatna potrditev kakovosti in vrhunske usposobljenosti naše ekipe. Prepričana sem, da bomo skupaj z njimi izvajali uspešne projekte in v prihodnje naše sodelovanje še okrepili in razširili na ostale tipe v Airbus družini tehnološko najnaprednejših letal na svetu ter upravičili njihovo zaupanje,« je ob sklenitvi sodelovanja poudarila namestnica glavnega izvršnega direktorja Adrie Tehnike Barbara Perko Brvar.

Kot so sporočili iz Adrie Tehnike, ki letala tipa A320 vzdržuje od leta 1989, bodo v okviru pogodbe z Airbusom lahko svoje znanje in izkušnje na področjih vzdrževanja letal še dodatno nadgradili. »V Adria Tehniki smo se osredotočili na letalske operaterje z močnimi flotami, finančno stabilnim poslovanjem in seveda stabilnimi prihodki za Adria Tehniko,« je še dodala Perko Brvarjeva.

Airbus je proizvajalec potniških in vojaških letal ter helikopterjev, ima okoli 63.000 zaposlenih. Leto 2017 je končal s 33 milijardami evrov prihodkov in 1,6 milijarde evrov čistega dobička.

Adria Tehnika, ki ima 240 zaposlenih, je v letu 2017 ustvarila 23,5 milijona evrov prihodkov in tri milijone evrov bruto dobička iz poslovanja, leto 2018 pa naj bi končala v skladu s poslovnimi načrti. Večino svojih prihodkov, več kot 90 odstotkov, ustvari s tujimi poslovnimi partnerji, med katerimi so predvsem mednarodno uveljavljeni evropski letalski prevozniki.

Adria Tehnika poleg Airbusovih letal opravlja vzdrževanje tudi na letalih proizvajalca letal Bombardier. Tako vzdržujejo letala domačega letalskega prevoznika Adria Airways ter regionalnih prevoznikov Cityjet in Nordica.