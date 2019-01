Najprej je pripotovala v Bangkok, kjer je iz hotelske sobe po družbenih medijih zagnala preplah, ker jo je Tajska hotela vrniti domov v Savdsko Arabijo. Združeni narodi so ji priznali status begunke, kanadski premier Justin Trudeau pa jo je povabil v Toronto kljub tveganju poslabšanja odnosov z Rijadom. Vendar pa Kanada nafto izvaža in večjih težav ne bo. Ob prihodu na letališče jo je v soboto osebno sprejela kanadska zunanja ministrica Chrystia Freeland.

Rahaf Mohamed se je že odpovedala družinskemu priimku al Kunun in vztraja, da je pobegnila pred nasiljem v družini, kar njena družina zanika, vendar pa so standardi nasilja nad ženskami v Savdski Arabiji nekaj povsem drugega kot na Zahodu. Ob tem se je še javno odpovedala islamu in zaradi tega ji doma ne kaže nič dobrega.

Izvršni direktor agencije Costi Mario Calla je v torek dejal, da 18-letnica dobiva grožnje na internetu in čeprav ne vedo, kako resne so, nočejo tvegati. Zato ima sedaj varnostnika, ki jo spremlja. Rahaf Mohamed se je zahvalila za vso podporo, brez katere ne bi bila v Torontu. Zaveda se, da bi ljudje radi vedeli, kako je, vendar bi rada začela živeti normalno življenje kot ostala dekleta v Kanadi in prosi za spoštovanje zasebnosti.

Dodala je, da se zaveda, da je ena izmed redkih srečnic. »Vem, da so številne nesrečnice, ki so izginile, ko so skušale pobegniti in druge, ki ne morejo storiti ničesar za spremembo svoje realnosti,« je po poročanju kanadskih medijev izjavila begunka.