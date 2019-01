Šestintridesetletni vratar Petr Čech, ki je kar enajst let igral za Chelsea, junija 2015 pa se je nato pridružil mestnemu tekmecu Arsenalu, je danes naznanil, da po koncu sezone odhaja v pokoj. V sporočilu za javnost je zapisal: »Po petnajstih letih igranja v angleškem prvenstvu in osvojitvi vseh možnih lovorik, sem dobil občutek, da sem dosegel vse, kar sem si zadal. Še naprej bom trdo garal v upanju, da to sezono z Arsenalom osvojim še kakšno lovoriko.«

Kariero nekdanjega češkega reprezentanta je sicer močno zaznamovala huda poškodba pred trinajstimi leti, ko je po trku z nogometašem Readinga Stephenom Huntom utrpel hudo poškodbo glave. Zaradi počene lobanje je moral na operacijo, v prihodnjih letih pa je njegov zaščitni znak postala tudi zaščitna kapa, ki jo je nosil na vsaki tekmi. »Mineva 20 let od moje prve profesionalne pogodbe, zato se mi zdi, da je napočil pravi trenutek za slovo. Veselim se, kaj mi bo življenje prineslo izven nogometnih igrišč,« je še sporočil Čech, ki je pred odhodom na Otok branil še za Chmel Blšany, Spartak Prago in Rennes.