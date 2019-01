»Žanu bomo pomagali do nove hiše. Ta, ki je pogorela, je bila preveč uničena, da bi jo bilo smotrno obnavljati. Takšno oceno so podali gradbeni strokovnjaki, ki so si ogledali pogorišče. Zato smo se člani Odbora za pomoč pri obnovi doma Žana Kotnika, ki smo ga ustanovili, na sestanku že dogovorili, da mu bomo pomagali zgraditi nov dom,« pove Matjaž Črešnovar, sekretar območnega združenja Rdečega križa Žalec, ki si je pogorišče nekaj ur po požaru ogledal med prvimi.

Za ta namen so pri žalskem Rdečem križu odprli poseben transakcijski račun, na katerem se že zbirajo denarna sredstva. Do petka so ljudje nanj nakazali že 19.000 evrov.

V akcijo se je vključila tudi krajevna skupnost Galicija, ki vsak dan sproti objavlja vse, kar se dogaja v zvezi s pomočjo njihovemu krajanu. A so se že pojavili tudi posamezniki, ki dvomijo, da bo ves denar res namenjen pomoči Žanu Kotniku, in bi nekateri želeli denar nakazati neposredno na njegov račun.

Zakaj denar nakazati na račun humanitarne organizacije? »Razočaran sem nad kritikami, ki so povsem neupravičene. Zagotavljam, da bo vsak evro, do zadnjega centra, namenjen izključno in samo za pomoč Žanu pri gradnji hiše. A ker nekateri še vedno dvomijo, smo se v odboru odločili, da bomo javno, vsak dan, na facebook strani krajevne skupnosti Galicija objavljali bančne izpiske o nakazilih. Seveda z enodnevnim zamikom. Doslej se je v samo nekaj dneh zbralo na računu prek 19.000 evrov. Nacionalni Rdeči križ pa bo iz solidarnostnega sklada prispeval 2500 evrov,« pravi Črešnovar. In zakaj je dobro denar nakazati na račun humanitarne organizacije in ne na račun posameznika? Črešnovar pojasnjuje: »Če nekdo na osebni račun prejme večjo vsoto denarja, mora plačati dohodnino. Socialno ogroženi pa lahko zaradi tega za nekaj časa celo izgubijo pravico do denarne socialne pomoči, saj se vsako nakazilo šteje kot prihodek. Zato denar zbiramo mi in s tako zbranimi sredstvi bomo plačevali račune tako za material kot tudi storitve, ki bodo potrebne, da bo Žan kmalu spet prišel do lastne strehe nad glavo.«

Zbudilo ga je pokanje šip Žan Kotnik je sicer še študent, ki mu do diplome in naziva inženir živilstva in prehrane manjkajo le še trije izpiti, medtem pa kakšen evro zasluži tudi s honorarnim delom v gostinstvu. Krajani ga opisujejo kot dobrega in pridnega fanta, čigar žalostna usoda se je dotaknila vseh. Pred dvema letoma mu je namreč po epileptičnem napadu umrla mama, pred tremi meseci pa še oče zaradi odpovedi srca. Žan, ki nima bratov in sester, je tako ostal povsem sam, ogenj pa mu je naposled vzel še dom. Usodno noč ga je zbudilo pokanje šip zaradi vročine. »Ognjeni zublji so, ko sem se zbudil, segali že do zgornjega nadstropja hiše, kjer sem spal. Takoj sem poklical gasilce, ki so tudi hitro prispeli, a žal niso mogli kaj dosti storiti, saj se je ogenj že preveč razvil,« nam je pripovedoval Žan, ki trenutno živi v Šempetru, v stanovanju, ki mu ga je priskrbela žalska občina. Kot so ugotovili kriminalisti, je zagorelo pri vhodu zaradi napake na električni napeljavi, z ognjem pa se je borilo kar 60 gasilcev. Minuli teden so krajani Galicije že očistili pogorišče, v petek pa začeli podirati objekt, tako da hiše ni več. Žan, ki je rušenje spremljal iz neposredne bližine, je vsem, ki mu stojijo ob strani, izjemno hvaležen.