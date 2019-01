Štiriindvajset dni je minilo od lanskega 19. decembra, ko je Slovenija po zaslugi Ilke Štuhec in Žana Kranjca v Val Gardeni in Saalbach-Hinterglemmu dosegla dvojno zmago. Mariborčanka in Vodičan odtlej še nista tekmovala v paradnih disciplinah. Prvi od njiju bo branil veleslalomsko zmago Žan Kranjec, ki ga danes v Adelbodnu čaka šesta preizkušnja sezone. Ker so zaradi prevelike količine snega odpadle tekme v St. Antonu, bo Ilka Štuhec branila zmagi iz Val Gardene v petek, 18. januarja, ko bo Cortina d'Ampezzo gostila prvo od treh hitrih preizkušenj.

Slovenska reprezentanca v tehničnih disciplinah je pred odhodom v Švico ta teden dva dni trenirala v Zagrebu, v četrtek dopoldne pa v Kranjski Gori, od koder je šla na pot v Adelboden. Včeraj je bil na tradicionalnem prizorišču uradni trening. Vremenska napoved za današnjo preizkušnjo je dobra, v nedeljo pa so v švicarskih Alpah napovedane snežne padavine.

»Težko rečem, kako bo na Kranjca vplivalo dejstvo, da se bo s startne hišice pognal kot zmagovalec zadnjega veleslaloma. Veseli me, da lahko rečem, da je ohranil dobro formo, da na trening smuča na vrhunski ravni. Pravzaprav je vso sezono zelo konstanten, le da je rezultatsko to potrdil le v Saalbachu. Tako Žan kot vsi okoli njega se zavedamo, da so veleslalomski porazi Marcela Hirscherja zelo redki. V Saalbachu je imel slab dan, kar je nekaj najboljših veleslalomistov izkoristilo,« iz Adelbodna sporoča glavni slovenski trener tehničnih disciplin Klemen Bergant. Ker je Hirscher v minulih dneh po diskvalifikaciji Stefana Luitza v Beaver Creeku naknadno dobil še eno preizkušnjo, pomeni, da je v Saalbachu doživel poraz po osmih zaporednih veleslalomskih zmagah.

Bergant dodaja, da je bilo za Kranjca zelo pomembno, da je v času tekmovalnega veleslalomskega premora uspešno tekmoval na dveh slalomih. V Madonni do Campiglio in Zagrebu je dokazal, da je dobro pripravljen. V Italiji je z enajstim mestom dosegel svojo najboljšo slalomsko uvrstitev v svetovnem pokalu, na Hrvaškem pa je po dobrih vmesnih časih odstopil tik pred koncem prve proge. »Žan je obdržal tekmovalno kontinuiteto, ki mu je celo dvignila samozavest,« je prepričan Bergant.

Slabši je bil na omenjenih slalomih Štefan Hadalin, ki se dvakrat zapored ni uvrstil med najboljših 30. »Dejstvo je, da Štefan ni v tako dobri formi, kot je bil decembra. A še zdaleč ne tako slabi, da se ne bi mogel uvrščati na drugo progo. Hadalin je perfekcionist, ki večkrat plača davek zaradi svojega karakterja. Redko ima kdo v življenju priložnost, da se nečesa loti, ko mu gre vse kot po maslu. Vselej se najde kakšna prepreka, ki jo je treba sproti reševati. In s tem se bo moral soočiti Hadalin ter na vsaki tekmi v danih razmerah iztisniti maksimum,« odgovarja Bergant. Slovenska reprezentanca bo imela v Adelbodnu pravico nastopa s tremi slalomisti. Ob Hadalinu in Kranjcu bo jutri na startu Jakob Špik, ki si je mesto zagotovil na evropskem pokalu.