Klemen Bauer kot nosilec slovenske biatlonske posadke ob odsotnosti Jakova Faka v Oberhofu sredi Nemčije ni zmogel presežka. Par dni po 33. rojstnem dnevu je s štirimi zgrešenimi tarčami od desetih ob sicer izjemno dobrem teku – 50 sekund za junakom dneva Rusom Loginovom in prvim zasledovalcem Johannesom Boem – ujel 38. mesto in le skromne tri točke svetovnega pokala. »Na strelišču se mi je v delčku sekunde porušila zbranost, čeprav je bila nastrelitev brezhibna. Še bom poskušal. Tek je res na solidni ravni, kljub temu, da ne občutim, da bi bil v top formi,« je pojasnil Klemen Bauer.

Dosežek sezone je uspel Mitji Drinovcu in Roku Tršanu, ki imata kot 50. in 52. možnost izziva na današnji zasledovalni tekmi. »Zame je bila težka tekma, predvsem zato, ker sem tekaško zelo slab, a vsaj na strelišču kar v redu, le malo prepočasi streljam leže,« pravi Rok Tršan, eden redkih popolnih strelcev dneva. V nedeljo jih čaka še štafetna tekma.

Tekači in tekačice se v nasprotju z biatlonskimi kolegi lahko pohvalijo s presežki. Dresden s sprinti drugič gosti tekme tekaškega svetovnega pokala, lani je bil za slovensko reprezentanco nadpovprečno uspešen. Drsalni sprint je slovenska paradna disciplina, v kateri je tudi Petra Majdič dosegla dvajset zmag in je še vedno druga na večni lestvici v tej disciplini. Alenka Čebašek je bila lani najvišje – sedma, kar je bil v lanski sezoni najboljši dosežek letos trenutno najbolje uvrščene slovenske tekačice v svetovnem pokalu. Velike želje imajo seveda tudi preostale tri: Katja Višnar, ki ima iz Davosa v decembru edina že uvrstitev v veliki finale šesterice, Vesna Fabjan in vse bolj udarna Lea Urevc. Vsem štirim bolj ravninska trasa nemara bolj ustreza kot zelo zahtevni tereni.

»Upam, da manjša bolezen po Touru ni pustila toliko posledic. Nisem v dvomih za finale, če bo dnevna forma v redu in bom tekla tako kot v Davosu. Proga je zahtevna, dolga, brez počitka. Odločata vzdržljivost in dober finiš,« pravi Katja Višnar. Pomembna bo tudi nedeljska tekma. Ne glede na sestavo dvočlanskih štafet za ekipni sprint bosta obe slovenski štafeti zelo konkurenčni.

Po petih uvrstitvah med trideset najboljših je Miha Šimenc tudi slovenski moški tek dvignil na konkurenčno raven svetovne elite, a želi višje kot samo okoli dvajseterice – v polfinale sprinta, torej med dvanajst. »Dresden imam v lepem spominu. Upam, da nadgradim lanski rezultat. Trasa je ravninska, a odločilen bo sneg. Na uradnem treningu je bila kar velika 'moka' in se je udiralo, na tekmi bo morda trše,« dodaja Logatčan Miha Šimenc.