Nato so njeni nasprotniki poskušali z objavo golih fotografij kongresnice. Ležeča v kadi naj bi kadila elektronsko cigareto, fotografije pa so se pojavile na redditu. In kaj se je zgodilo? Hitro so ugotovili, da so fotografije lažne. Za razkritje so zaslužni fetišisti nožnih prstov, saj so izmerili, da nožni palec na fotografiji glede na dolžino ne more pripadati Ocasio-Cortezovi, češ da je previsoka za tako majhne prste. Oglasila se je tudi kongresnica, ki je zatrdila, da se ji vse to dogaja le zato, ker je ženska in je zato deležna manj spoštovanja kot njeni moški kolegi v ameriškem kongresu. Obregnila se je ob tabloidne medije, ki so k sorodnikom njenega fanta poslali novinarje s predlogom, da jim plačajo za sočne zgodbe o mladi kongresnici, ki svoje zasebno življenje in fanta skrbno skriva.