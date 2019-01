»Prvostopenjska sodba ni bila napačna in je bila v skladu z veljavno zakonodajo,« je povedal sodnik regionalnega višjega sodišča v Yangonu Aung Naing. »Zato smo zavrnili njuno pritožbo,« je dodal v sodni dvorani, polni novinarjev in diplomatov.

Odvetnik novinarjev Wa Lona in Kyaw Soeja, ki ju ni bilo v sodni dvorani, Than Zaw Aung je povedal, da »ta odločitev lepo kaže na to, da je svoboda medijev v Mjanmaru v veliki nevarnosti«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Evropska unija je današnjo odločitev označila za »zamujeno priložnost, da bi popravili napako«. »To je nov udarec za svobodo medijev, pravico javnosti do obveščenosti in vladavino prava v Mjanmaru,« so sporočili v Bruslju. Sodba temelji na »zakonodaji, ki je v nasprotju z mednarodnimi standardi na področju človekovih pravic«.

»Prepričani smo, da bo mjanmarski predsednik (Win Myint) nemudoma odgovoril na to krivico (...) in skupaj z vlado zagotovil, da bodo lahko mediji izpolnjevali svojo vlogo kot ključen steber demokracije,« so dodali po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Reutersova novinarja sta preiskovala pokol desetih pripadnikov muslimanske manjšine Rohingya v vasi v pokrajini Rakhine med operacijo, ki jo je vojska proti tej manjšini začela avgusta 2017. Pri sebi naj bi imela dokumente o vojaških načrtih, ki so pripeljali do izgona več kot 750.000 Rohingov. Novinarja obtožbe zanikata in trdita, da jima je primer podtaknila policija.

V priporu sta bila od aretacije decembra 2017, septembra lani pa so ju zaradi izdaje državne tajnosti obsodili na sedem let zapora.