Slovenske biatlonke na uvodni tekmi svetovnega pokala v Oberhofu niso zmogle osnovnega cilja približati se šestdeseterici in »zlesti« na sobotno zasledovalno tekmo. Urša Poje, Lea Einfalt in Polona Klemenčič so pred 10.000-glavo publiko, kar je več od vseh pokljuških tekem skupaj v decembru, zgrešile preveč tarč, da bi s svojim nivojem teka zmogle presežek. Lea Einfalt kot bivša tekačica edina dosega tekaške čase za sredino tabele (59. čas teka), a strelja še preveč previdno in počasi, da bi lahko upala na preboj. Sicer se lahko tolažijo, da med šestdeset ne bo tudi kolegice iz ekipe Ukrajinke Julie Džime, presenetljive zmagovalke Pokljuke, niti Valj Semerenko in Čehinje Veronike Vitkove kot že uveljavljenih, vendar to ne spremeni vtisa. Prva zmaga je z ničlo uspela biatlonki iz Sappade Lizi Vittozzi.

Jutri popoldne bo v Oberhofu še moški sprint (14.30). Brez Jakova Faka, ki po virozi ne bo ponavljal starih napak in prehitro skočil v tekmovalno smučino, so pričakovanja v slovenskem taboru občutno znižana. Brez trinajstega biatlonca uvodnega dela sezone bo težko. Klemen Bauer je bil decembra le dvakrat 21., za odmevnejši dosežek mu je zmanjkala zadeta tarča več. Ihancu med božičnimi prazniki na dveh tekmah državnih prvenstev ob odsotnosti Jakova Faka ni uspelo zmagati. Oba naslova v sprintu in zasledovanju je pobral Rok Tršan, ki je imel decembra le tri povprečno uspešne tekme na najvišjem nivoju. Dolžnik začetka sezone in optimističnih napovedi je tudi Miha Dolžan, decembra je le enkrat zmogel med najboljših štirideset (37.), kar pomeni točke svetovnega pokala. V Oberhofu zagotovo vsi želijo popraviti vtis. Pomembna bo tudi nedeljska štafetna tekma, ki ima poleg sprinta odločilno vlogo za IBU pokal narodov, na podlagi katerega mednarodna zveza deli denar za reprezentance, kvote nastopajočih. Cilj sezone je dvanajsto mesto moške ekipe, ki ga trenutno tudi zasedajo. Veliko nerodnosti si ne smejo privoščiti. Zelo pomembna bo nedeljska tekma štafet, tudi za žensko reprezentanco, kjer bo spočiti zgoraj omenjeni trojici pomagala Nina Zadravec.

Tekaške tekme svetovnega pokala bodo v nemškem Dresdnu, v sprinterskem sporedu bodo nastopili Alenka Čebašek, Lea Urevc, Katja Višnar, Vesna Fabjan, Miha Šimenc, Janez Lampič, Luka Prosen in Andrej Jenko.