Numerologinja Lili Sorum o letu pred nami: Smo pred največjimi izzivi tisočletja

Če kdaj, potem je začetek leta dobro izhodišče za sklepanje novoletnih zaobljub in postavljanje vprašanj o tem, kaj nas čaka. Seveda si vsak kuje svojo pot in nič ni v kamnu zapisanega, kot pravi numerologinja Lili Sorum, toda numerologija in z njo števila so že pred tisoči in tisoči let pomagali starim civilizacijam, cesarjem, vladarjem in poveljnikom pri njihovih odločitvah. Zakaj ne bi torej pomagali tudi nam?