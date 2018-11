Nišikori presenetil Federerja, ki ne bo prehitel Nadala

Južnoafričan Kevin Anderson in Japonec Kei Nishikori sta z zmagama začela zaključni teniški turnir sezone v Londonu. Anderson je premagal Avstrijca Dominica Thiema s 6:3 in 7:6, Japonec pa je presenetil Švicarja Rogerja Federerja in slavil s 7:6 in 6:3.