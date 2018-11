V dvorani Arena Zagreb s kapaciteto 15.200 gledalcev se je zbralo zgolj okoli 4000 gledalcev, čeprav je uradna spletna stran evropske zveze EHF zapisala, da je bilo v njej kar 5860 ljudi. Zagrebčani so šele na svoji tretji domači tekmi v letošnji ligi prvakov osvojili prvi točki (pred tem so izgubili s Pickom iz Szegeda in Paris St. Germainom), Celjani pa so na četrtem gostovanju doživeli že četrti poraz (pred tem že proti PSG, Picku Szeged in Nantesu).

»Moji fantje morajo dati od sebe več kot sto odstotkov, kajti Celje ima večji krog igralcev, ki lahko odločijo zelo pomembno tekmo,« je pred sosedskim obračunom napovedal Zagrebov trener Lino Červar, ki je že tretjič na klopi hrvaškega prvaka (prvič med letoma 2000 in 2002, drugič med 2004 in 2009). Že 68-letni trenerski lisjak z vzdevkom Čarovnik iz Umaga (v italijanščini: Mago di Umago) je 23 let mlajšega stanovskega kolega Tomaža Ocvirka presenetil z obrambo 4-2, proti kateri se Celjani niso znašli. Hrvati so že po sedmih minutah vodili s 4:1, po slabih enajstih s 6:2, do takrat pa so pivovarji zgrešili že dve sedemmetrovki.

Ocvirkova četa, ki v šestdesetih minutah ni niti enkrat vodila ali držala neodločnega izida, v drugem polčasu nikakor ni našla protiorožja za krilnega igralca Zlatka Horvata. 34-letni kapetan, ki že celo kariero igra v Zagrebu, je pet svojih golov od skupno šestih dosegel med 35. in 43. minuto ter dvakrat poskrbel za rekordno prednost za pet (17:12, 18:13). V drugi polovici drugega polčasa je prišlo do pričakovanega padca Zagreba, ki pa sta ga v igri držala tudi ruska sodnika, saj sta mu dovoljevala zelo dolge in pasivne napade.

Na nasprotni strani so se Celjani dvigovali in se med 52. in 56. minuto trikrat približali le na gol minusa (19:20, 20:21, 21:22). A v odločilnih trenutkih so preveč grešili pri strelih, še posebej Accambray (7-2), ki je imel tudi priložnost za izenačenje, vendar je zadel le vratnico. In ko je ob izteku predzadnje minute Arber Qerimi, na Kosovu rojeni igralec z belgijskim državljanstvom, zadel za 24:21, je bilo jasno, da Celjanom tudi na deseti tekmi v Zagrebu v ligi prvakov ne bo uspelo zmagati in da ostajajo pri enem remiju in devetih porazih.

Petim trenerjem celjskega kluba, ki so v Zagrebu ostali praznih rok (Šojat, Zovko, Tiselj, Matić, Tamše), se je pridružil še Ocvirk. »Škoda je slabega začetka, ko nismo našli pravih odgovorov na agresivno obrambo. Videti je bilo, kot da nismo verjeli, da lahko zmagamo. Kljub slabi igri in realizaciji napadov se nam je uspelo do konca prvega polčasa približati na dva gola zaostanka. Obrambo smo med tekmo popravili, v napadu pa smo igrali preveč statično. Prepozno smo začeli verjeti v končni uspeh, pri tem nas je tudi v drugem delu pokopala slaba učinkovitost,« je ocenil Tomaž Ocvirk. Več razlogov za dobro voljo je imel Lino Červar: »Odlično smo začeli in imeli popoln nadzor nad tekmo, ob koncu prvega polčasa pa je prišlo do padca zbranosti in igre. V drugem delu smo skušali z menjavami obramb rušiti ritem Celjanov, kar nam je dobro uspevalo. V končnici so gostje pokazali kakovost, a smo le prišli do pomembne zmage.«

Skupina B, 7. krog: Zagreb – Celje 24:22 (11:9), PSG – Flensburg 29:28 (12:15), Skjern – Pick Szeged 26:29 (15:14), Zaporožje – Nantes 30:30 (15:14).

Zagreb – Celje PL 24:22 (11:9) Dvorana Arena Zagreb, gledalcev: 4000, sodnika: Zotin in Volodkov (oba Rusija). Zagreb: Kastelic (9 obramb), Ristanović (0 obramb), Vistorop, Mrakovčić 1, Božić Pavletić 2, Kontrec 2, Burić, Sršen 3, Horvat 6 (1), Potočnik 1, Ravnić, Qerimi 3, Mandić 4/2, Hrstić, Bičanić 2, Vekić. Celje Pivovarna Laško: Pantjar (4 obrambe), Ferlin (7 obramb), Vujović 5 (1), Jurečič 1, Malus, Kljun, Košec, Razgor 2, Ovniček 3, Nenadić 4, Accambray 2, Kodrin 2, Horžen 2, Anić 1, Bećiri. Sedemmetrovke: Zagreb 4 (3), Celje PL 3 (1). Izključitve: Zagreb 10 minut, Celje PL 4. Igralec tekme: Zlatko Horvat (Zagreb).