Po letu 2000 in znamenitem dvoboju med Garijem Kasparovom in Vladimirjem Kramnikom so oči šahistov spet uprte v London. Pričakovanja so velika. Dvoboj je, tako kot že prejšnjega v New Yorku, z uvodno potezo odprl filmski zvezdnik Woody Harrelson, ki je velik ljubitelj šaha in je nekoč prijateljeval s Kasparovom. Prireditelji seveda računajo na rekordno gledanost na spletu, dober milijon evrov nagradnega sklada pa pri vsem tem zveni celo nekam skromno.

Tako prvak kot izzivalec sta prišla v London polna zaupanja v svoje moči in prepričana o uspehu. Vzdušje dvoboja za naslov je neprimerljivo z drugimi tekmovanji, Norvežan pa je tu kot doma: igra že svoj četrti dvoboj na najvišji ravni. Zato se je ponujalo vprašanje, kako bo ameriški izzivalec kos zanj povsem novemu pritisku. Začel je s tresočo roko in kljub belim figuram kmalu zašel v nerešljive težave. Pa se je še enkrat odvil scenarij zadnjih medsebojnih partij; Carlsen kar ni našel načina, da dokonča delo. Caruana je čudežno, a zasluženo prigaral remi, preživel sedemurni ognjeni krst in se z novo svežino podal v drugo partijo. Tam je igraje prisilil prvaka, da je namesto prednosti poiskal kar najvarnejšo pot do remija. Namesto uvodnega otipavanja, značilnega za računalniško dobo, se torej prave »boksarske« runde že vrstijo in že smo sredi polnokrvnega obračuna.

Minili so časi, ko je za tipičnega šahista veljal štorast, bled in molčeč očalar krhkega zdravja, ki se boji deklet in se najbolje počuti v svojem kotu s knjigami in figurami. Za začetek je knjige zamenjal računalnik, ob katerem sta zrasla tudi naša junaka. Vrhunski šahist je tudi telesno izvrstno pripravljen: leto in pol starejši Carlsen se redno podi za nogometno žogo, umirjeni Caruana pa se še raje preizkuša v športnem plezanju. Medtem ko Norvežan kratkočasi občinstvo z zehanjem in živčnimi izbruhi po porazih, s pobalinskimi čivki in oblačili, se Američan italijanskih korenin osredotoča z meditacijo. Eden od stereotipov pa morda le velja za oba: sta namreč samska. Na vprašanje o dekletih je Carlsen odvrnil, da jih očitno odbija (končal je enoletno razmerje z dansko manekenko), Caruana pa je sramežljivo omenjal svoje prijateljice. Če je Caruana nemara plah z dekleti, pa se za šahovnico prav po ameriško nikogar ne boji.

Carlsenu, ki naj bi bil težak dobrih sedem milijonov evrov, zmanjkuje zagona. Kot pravi, mu ni več tako pomembno, da je svetovni prvak. Bistveno je, da to ni kdo drug, šaljivo doda. A motivacija je sila, ki začne, načne in konča vladavine prvakov.