Na skupinske vadbe številni, še posebno predstavnice nežnejšega spola, stavijo tudi zaradi socialnega vidika. Cenijo namreč druženje v skupini enako mislečih, spodbujanje in pogovor ob koncu vadbe. V zadnjem času so v porastu t. i. vadbe »body & mind«, na primer pilates in fusion balance. Izjemno priljubljene so tudi power justfit (vadba za moč z utežmi), burn hiit (high intensity interval training), ki je visoko intenzivni intervalni tabata trening, in podobne vodene vadbe, med katerimi vsekakor ne gre zanemariti tudi fitnesa.

Ne le skrbno in sistematično načrtovana vadba, na uspeh in zadovoljstvo vadečega v veliki meri vplivajo tudi izkušenost, znanje in pedagoška sposobnost inštruktorjev. Lovoriko evropska inštruktorica leta 2018 si je Asja Pajk, diplomirana kineziologinja in inštruktorica Bodifita, prislužila v finalu tekmovanja v sklopu mednarodnega srečanja Euroconvention v Barceloni. Enak dosežek je pred štirimi leti uspel že njeni kolegici Veroniki Všetičkovi, obe dekleti pa sta dokazali, da inštruktorji največje fitnes organizacije v Sloveniji Bodifit narekujejo trende tudi v svetu.

»Po mojem mnenju lahko vadeče vsak nauči koreografijo. Tukaj je potrebno tehnične znanje, ki ga pridobiš. Tisto, kar razlikuje najboljše inštruktorje od ostalih, je sposobnost, da pritegnejo ljudi, se povežejo z njimi in jih s svojo energijo, karizmo in glasbo popeljejo skozi uro,« meni Asja Pajk.

Pomembna je pozitivno naravnana glava

Z vodenjem vadb se ukvarja osem let in čeprav se je v preteklosti sprva posvečala študiju angleščine in francoščine, jo je njena strast do vodenja in dela v športu peljala na Fakulteto za šport, kjer je diplomirala iz kineziologije. Najprej je začela poučevati aerobiko, predvsem vadbo TNZ (trebuh-noge-zadnjica). Kasneje je začela poučevati tudi druge zvrsti skupinskih vadb, danes pa pri Bodifitu uči vse – od aerobike na stepu, plesne aerobike in funkcionalnih vadb do pilatesa in vadbe za zdravo hrbtenico.

Tekmovanje za evropske inštruktorje leta 2018 je v sklopu zborovanja Euroconvention potekalo 20. oktobra v Barceloni. Sedem tekmovalcev – finalistov je imelo na voljo petnajst minut časa, da so vadeče naučili svojo koreografijo in se dokazali s svojim znanjem, nastopom in izkušnjami.

»Naziv mi zelo veliko pomeni, saj je potrditev mojega dela in vztrajnosti. Finalni nastop na tekmovanju sem si zagotovila z zmago na tekmovanju Newcomer v sklopu Eurofit festa 2018 v Medvodah, ki je največje srečanje za fitnes v tem delu Evrope. Z uspešnim nastopom v Barceloni sem si zagotovila tudi nastop na dogodku Euroconvention, ki bo prihodnje leto, zagotovo pa upam tudi na druga mednarodna sodelovanja,« je zadovoljna najboljša inštruktorica v Evropi.