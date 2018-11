Na pogorišču požara Camp Fire, ki od četrtka divja na severu Kalifornije, so v soboto našli še 14 trupel. Pred tem so poročali, da je v požaru, v katerem se zgorelo celotno mesto Paradise s 27.000 prebivalci, umrlo devet ljudi.

Z ognjenimi zublji se na severu Kalifornije bori več kot 4000 gasilcev, vendar se požar zaradi močnega vetra in presušene pokrajine hitro širi. Pogorelo je že 6.450 domov. Vseh 23 žrtev so civilisti, ranjeni so bili tudi trije gasilci.

Požari so zahtevali dve žrtvi tudi na jugu Kalifornije, kjer so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pred ognjenimi zublji evakuirali več 100.000 ljudi, med njimi tudi številne znane osebnosti.

Veliko tamkajšnjih prebivalcev je na družbenih medijih delilo presenečenje nad uničujočo močjo tokratnega požara. Med drugim ga opisujejo z besedami »ognjeni tornado,« razdejanje, ki ga pušča za sabo, pa kot »apokaliptično.«