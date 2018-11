Maroška vlada je 26. oktobra odločila, da bo država vse leto obdržala poletni čas.

Kot je takrat pojasnil minister za upravne reforme Mohamed Ben Abdelkader, bo ukrep prihranil eno uro dnevne svetlobe in s tem zmanjšal porabo električne energije.

Vlada je odločitev sprejela v zadnjem trenutku, saj bi morali Maročani nekaj dni kasneje urne kazalce prestaviti za eno uro nazaj. Sprememba je presenetila javnost in med prebivalci sprožila nemalo jeze in zmede. K temu so pripomogle tudi številne nevšečnosti, ko so elektronske naprave številnih Maročanov samodejno prestavile uro na zimski čas.

Kritično so se odzvali tudi starši. Učenci morajo namreč zdaj v šolo oditi takrat, ko je zunaj še tema.

Tiskovni predstavnik ministrstva za izobraževanje je sicer v petek zatrdil, da so šole dobile dovoljenje za prilagoditev urnikov »glede na potrebe vsake regije«.

Maroški premier Sad Edine el Othamani pa je dan prej povedal, da bo vlada obdržala poletni čas, vendar bo ob tem vzpostavila »mehanizem za ocenitev in nadgradnjo« tega ukrepa.

Odpravo premikanja ure za prihodnje leto je avgusta predlagala tudi Evropska komisija. Ministri EU za promet so sicer uvedbo tovrstnega spremembe označili za »nerealno«, saj naj bi države za takšno spremembo potrebovale več časa.